Христианский квартал Дамаска боевики обстреляли ракетами. Есть раненые

Дамаск, , 17:56 — REGNUM В столице Сирии христианский квартал Кассаа попал под ракетный обстрел террористов, действующих в Восточной Гуте, сообщила 14 марта пресс-служба полиции Дамаска.

По предварительным данным, различные ранения получили три мирных жителя, из которых двое — дети.

«Ракета из Восточной Гуты разорвалась в квартале Кассаа. Ранения получили два ребенка и женщина»,— цитирует сообщение полиции агентство РИА Новости.

Уточняется, что христианский квартал Кассаа располагается менее чем в километре от линии соприкосновения сирийских правительственных войск и террористов, контролирующих Восточную Гуту.

Напомним, за последние два месяца в результате обстрелов боевиками кварталов Дамаска в сирийской столице пострадали несколько десятков мирных жителей, из которых не менее 20 человек погибло.

Как сообщало ИА REGNUM, правительственные войска Сирии продолжают военную операцию по освобождению Восточной Гуты от террористов. На сегодняшний день анклав разделен на три части, в которых проводится планомерное уничтожение боевиков.

США и их сателлиты настаивают на прекращении этой операции.

Читайте ранее в этом сюжете: Асад: Сирия будет противостоять планам Запада против единства страны