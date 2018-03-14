У британского премьера не получилось «поиграть мускулами» — политолог

Москва, , 17:55 — REGNUM Глава правительства Великобритании Тереза Мэй обращается к России как к стране третьего мира, которая должна ей что-то доказывать, считает политолог Геворг Мирзаян. Об этом он заявил 14 марта в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя выступление шефа британского кабмина перед парламентом.

«Они (вероятно, западные политики — прим. ИА REGNUM ) привыкли относиться к РФ так же, как относились в 1990-е годы, — заявил политолог. — Мы много лет пытаемся им объяснить, что те времена давно прошли. Тереза Мэй обращается к РФ как к стране третьего мира, которая должна ей что-то доказывать».

При этом эксперт уточнил, что тональность выступления британского премьер-министра объясняется её стремлением «показать мускулы».

«Она рассчитывала, что, выставив России ультиматум, она получит поддержку своих европейских союзников и сможет хоть какие-то эти ультиматумы воплотить», — пояснил Мирзаян.

Напомним, что, выступая в Вестминстерском дворце, Тереза Мэй обрушила на РФ водопад обвинений, не подкреплённых никакими доказательствами. В частности, она сказала, что у неё нет никаких сомнений в том, что Россия имеет отношение к покушению на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Более того, она поставила России в вину то, что та не предоставила Лондону доказательств своей непричастности к случившемуся. Также Тереза Мэй заявила о заморозке двусторонних отношений между Британией и Россией и сообщила о предстоящей высылке российских дипломатов.

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