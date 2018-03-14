От британских кар пострадают российские олигархи

Москва, , 17:37 — REGNUM Россия готова зеркально ответить на высылку российских дипломатов с территории Великобритании, заявил советник главы Росгвардии Александр Хинштейн. Об этом он рассказал 14 марта в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя планы официального Лондона, озвученные Терезой Мэй.

«Сейчас уже вызван наш посол, и британские газеты анонсируют высылку российских дипломатов, — сообщил Хинштейн. — Насколько все эти меры смертельны и тяжелы? Конечно, не смертельны и не тяжелы. Высылка дипломатов нам не в новинку. На 23 наших дипломата, высланных из Соединённого Королевства, мы вышлем с территории РФ столько же британских».

Однако советник главы Росгвардии отметил, что, возможно, Лондон не ограничится уже озвученными планами.

«Наиболее уязвимое звено — это наши олигархи, которые живут и имеют недвижимость в Великобритании и счета в британских банках, — пояснил Хинштейн. — Этот тот случай, когда не было бы счастья, да несчастье помогло. С такими санкциями согласится ментально подавляющее число наших граждан. Чего мы не дождались, так это доказательств причастности к покушению на Сергея Скрипаля. Не дождались мы и ответа на наши требования обеспечить доступ к дочери Сергея Скрипаля, которая является нашей гражданкой».

Напомним, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально объявила о высылке 23 российских дипломатов из Соединённого Королевства. Об этом она заявила 14 марта, выступая перед британским парламентом.

«Все, кто определён как незаявленные офицеры разведки… У них есть неделя на то, чтобы уехать», — распорядилась Мэй.

Кроме того, она заявила, что у неё нет сомнений в причастности России к покушению на Сергея Скрипаля и что ни члены британского правительства, ни члены королевской семьи не будут присутствовать на чемпионате мира по футболу в 2018 году.