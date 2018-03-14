Таджикистан закрыл небо «Уральским авиалиниям»

Душанбе, , 17:19 — REGNUM В нарушение международных договоренностей и без предварительного уведомления Таджикистан не выдал разрешение на выполнение полетов «Уральскими авиалиниями» по ряду направлений. В связи с этим Министерство транспорта России выразило обеспокоенность и пригрозило таджикским коллегам зеркальными мерами.

В сообщении отмечается, что неподтверждение таджикскими авиавластями разрешения на выполнение полетов российского перевозчика по маршруту Пермь — Душанбе с 12 марта уже привело к остановке полетов авиакомпании, что в свою очередь стало нарушением прав пассажиров.

Кроме того, по неизвестным причинам остаются неподтвержденными заявки на выполнение полетов по маршрутам Краснодар — Ходжент, Челябинск — Душанбе и Жуковский — Куляб, поданных в соответствии с двусторонними договоренностями, достигнутыми ранее, и в соответствии с положениями АИП Таджикистана.

«В этой связи, Министерство транспорта РФ призывает Министерство транспорта Республики Таджикистан к соблюдению обязательств, взятых на себя в рамках действующих международных договоренностей», — говорится в сообщении.

Авиационные власти в связи с этим предлагают начать переговорный процесс 22 или 23 марта 2018 г. в Москве, если у таджикских коллег остались какие-то вопросы. Однако прежде просят выдать компании «Уральские авиалинии» необходимые разрешения на выполнение полетов.

«В случае неподтверждения программы полетов авиакомпании «Уральские авиалинии» по всем вышеуказанным маршрутам согласно поданным заявкам, российская сторона оставляет за собой право прибегнуть к зеркальным мерам в отношении таджикского перевозчика», — напоминает Минтранс России.

Напомним, что серьезный авиаспор между Россией и Таджикистаном происходил на протяжении более полугода с начала ноября 2016 года — с ультиматумами, многочисленными переговорами и взаимными запретами на полеты.

К маю 2017 года стороны урегулировали конфликт, первоначальной причиной которого стал категорический отказ таджикской стороны признавать аэропорт Жуковский подмосковный, настаивая на том, что он столичный, и потому на полеты из него также должен распространяться принцип паритетности совершения полетов.

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