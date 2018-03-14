Россия ответит мерами, «адекватными провокации Великобритании»

Москва, , 16:42 — REGNUM Меры, озвученные премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, «не имеют под собой никакого основания». Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 марта, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Это грубейшее попрание здравого смысла и заранее сфабрикованная провокация против России. Не исключаю, что это связано с предстоящими выборами президента, дабы деформировать образ нашей страны в мировой информационном и политическом пространстве и еще больше подорвать доверие к российским властям», — отметил Слуцкий.

Парламентарий не исключает, что отравление Сергея Скрипаля «вполне могло быть устроено и британскими спецслужбами ради того, чтобы еще больше очернить нашу страну на международной арене».

"Вот это недопустимо, страшно и идет вразрез со всеми мыслимыми и немыслимыми цивилизационными нормами, и прежде всего, конечно, нормами международного права. На Западе происходит настоящая антироссийская агония, но, уверен, что никакие провокации такого уровня не пройдут», — отметил он.

«Наши ответные и меры последуют обязательно, в этом нет никаких сомнений. Какие конкретно — не буду экстраполировать, поскольку этот вопрос лежит в компетенции МИД РФ. Но меры будут приниматься адекватно этой безосновательной провокации», — заверил Слуцкий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Великобритания приняла решение о высылке из страны 23 российских дипломатов. Высланные представители РФ должны покинуть страны в течении недели. Это «подорвет базу российской разведки на долгие годы вперед», заявила премьер-министр страны Тереза Мэй.

Также Великобритания приостанавливает все двусторонние контакты с Россией, а официальные лица страны не приедут на Чемпионат мира по футбола в Россию. Кроме того, страна отзывает приглашение министра иностранных дел Сергея Лаврова. Соединенное королевство также ужесточит проверку перелетов и грузов из России.

Кроме того, Мэй объявила о решении Лондона заморозить государственные активы РФ на территории Великобритании при условии, что у местных властей появятся доказательства их использования, «чтобы угрожать жизням или собственности граждан Великобритании и резидентов страны».

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