Словения готова поддержать вступление Косово в ЮНЕСКО и Интерпол

Любляна, , 16:16 — REGNUM Словения готова оказывать содействие отделившемуся от Сербии краю Косово в получении членства в Международной организации уголовной полиции (Интерпол). Об этом заявил министр иностранных дел Словении Карл Эрьявец на пресс-конференции по итогам визита в Приштину 13 марта, передаёт «Радио и телевидение Сербии».

В то же время Эрьявец отметил, что Любляна не сможет повлиять на позицию в данном вопросе пяти стран — членов Европейского союза, которые отказываются признавать независимость Косово.

«Мы не считаем возможным вмешиваться во внутренние вопросы отдельных государств», — подчеркнул глава МИД Словении.

В свою очередь министр иностранных дел Косово Бехджет Пацолли заявил журналистам, что от Карла Эрьявеца в ходе переговоров было получено заверение о поддержке Словенией членства Косово и в других международных организациях, в том числе в ЮНЕСКО.

Он также отметил, что Словения занимает первое место в списке инвесторов Приштины, и стороны также видят дополнительные возможности для наращивания сотрудничества.

Напомним, в февраля президент Словении Борут Пахор, посетивший Косово с официальным визитом, заявил, что Любляна готова убедить пять стран Европейского союза, не признающих одностороннее отделение Косово от Сербии, изменить свою позицию, если Приштина предпримет ряд усилий на пути евроинтеграции.

«Наши ожидания заключаются в том, что Косово ратифицирует двустороннее соглашение о границе с Черногорией и будет уважать договорённости, достигнутые в Брюсселе между Белградом и Приштиной, в том числе в части формирования Сообщества сербских муниципалитетов Косово», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, осенью минувшего года албанские власти Косово объявили о решении отложить на неопределённый срок дальнейшую подачу заявок на членство в ЮНЕСКО и Интерполе. Было заявлено, что вопрос о сроках Приштина будет координировать с США и странами Западной Европы.

Вступить в обе международные организации Косово тщетно пытается уже несколько лет, подавая новые заявки после того, как предыдущие отклоняются, не находя достаточной поддержки, и рассылает соответствующие ноты всем странам — членам этих организаций.