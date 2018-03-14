Мэй о координации действий с США, Германией и Францией: «Мы договорились»

Лондон, , 16:11 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудила с главами США, Франции и Германии дело об отравлении в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом, как передает Радио Свобода, заявила сама Мэй в британском парламенте.

«Мы (власти Великобритании) договорились о координации наших действия с США, Германией и Францией», — сказала Мэй.

Премьер-министр Великобритания добавила, что Лондон не получил от Кремля вызывающего доверия ответа по данному делу.

Ранее стало известно, что власти Великобритании потребовали срочного созыва заседания Совета Безопасности ООН из-за дела Скрипаля.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта в Великобритании был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Они подверглись воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества, после чего Лондон незамедлительно обвинил РФ в данном преступлении.

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