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Отравление Скрипаля: Лондон объявил бойкот ЧМ-2018 в России

Политика

Россия якобы виновата в отравлении Скрипаля

Лондон, 14 марта 2018, 16:00 — REGNUM  Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила 14 марта о том, что сборная Великобритании не поедет на чемпионат мира по футболу, сообщает британское агентство Reuters.

Такое решение было принято в рамках ответа Лондона на отравление Сергея Скрипаля, в причастности к которому Мэй обвинила Россию.

Напомним, по словам Мэй, Россия виновата в отравлении Скрипаля либо напрямую, либо ввиду того, что позволила оказаться нервно-паралитическому газу «Новичок» в руках преступников.

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Отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Британии
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