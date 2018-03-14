Совбез ООН обсудит «дело Скрипаля» 14 марта

Лондон, , 16:00 — REGNUM Открытое заседание Совета Безопасности ООН, в ходе которого будет рассмотрено дело об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, состоится 14 марта по инициативе Великобритании, сообщает телекомпания BBC.

Встреча состоится 15:00 по атлантическому времени (в 22:00 мск). На заседании Совбеза планирует выступить и.о. постоянного представителя Великобритании Джонатан Аллен.

Ожидается, что Великобритания подведет итог выдвинутому ультиматуму, в соответствии с которым Россия должна предоставить информацию о том, как нервно-паралитический газ оказался в Великобритании и каким образом он был применен.

В качестве одной из возможных мер из-за отсутствия ответа на указанный ультиматум Великобритания может объявить о выдворении из страны российских дипломатов, ранее об этом заявляла премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

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Напомним, 4 марта в Великобритании был демонстративно отравлен 66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия. Они подверглись воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества, после чего Великобритания незамедлительно обвинила Россию в данном преступлении.

12 марта Тереза Мэй обрушилась на Россию с голословными обвинениями, предъявив указанный ультиматум. По ее словам, примененное вещество «Новичок» было разработано в СССР, однако никаких доказательств причастности Москвы к созданию вещества или его применению британский премьер-министр не предоставила.

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва не имеет никакого отношения к отравлению Скрипаля и его дочери.

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