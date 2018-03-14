Оппозиция Македонии поддержит правительство, если оно отзовёт закон о языке

Скопье, , 15:56 — REGNUM Бывшая правящая, а ныне оппозиционная македонская партия ВМРО-ДПМНЕ готова поддержать в парламенте инициативы правительства Зорана Заева при условии отказа от закона о статусе албанского языка. Об этом заявил журналистам лидер партии Христиан Мицкоски, передаёт македонский телеканал «24 Вести».

По его словам, ВМРО-ДПМНЕ готова гарантировать безусловную поддержку Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) во главе с Зораном Заевым в реализации плана правительства по реформам, если закон о языке будет снят с парламентской процедуры.

Ранее Зоран Заев заявил, что ожидает завершения всех дебатов по данному вопросу и окончательного принятия закона парламентом на текущей неделе. В свою очередь, ВМРО-ДПМНЕ внесла на обсуждение около 35 000 поправок к документу.

Напомним, закон, в соответствии с которым албанский язык получает статус второго официального в Македонии, уже был одобрен парламентом страны в январе, однако президент Георгий Иванов наложил вето на документ. В соответствии с законодательством Македонии глава государства может только единожды воспользоваться правом вето, после чего закон может быть повторно принят парламентом уже без подписи президента.

Придание албанскому языку государственного статуса является одним из условий коалиционного соглашения между СДСМ и четырьмя партиями албанского меньшинства в парламенте, благодаря поддержке которых Зоран Заев смог прийти к власти в минувшем году.

В Скопье и других крупных городах Македонии проходили многотысячные акции протеста против так называемой «Албанской платформы». Георгий Иванов также критически отзывался о предлагаемом законе, заявляя, что он противоречит конституции и представляет угрозу унитарному характеру страны.

Отметим, что на сегодняшний день албанский язык в Македонии уже имеет статус официального в тех муниципалитетах, где албанцы составляют более 20% населения.