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Мэй: отношения Москвы и Лондона замораживаются

Политика

Официальные лица России будет внесены в список Магницкого

Лондон, 14 марта 2018, 15:51 — REGNUM  Премьер-министр Великобритании обвинила 14 марта Россию в отравлении Сергея Скрипаля, заявив о заморозке двусторонних отношений между Британией и Россией, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением она выступила в британском парламенте.

По ее словам, отравление Скрипаля могло состояться только при двух вариантах: либо Россия провела сознательную операцию против Великобританию, либо ее химическое оружие попало в руки преступников. В любом случае это означает вину.

Среди мер, предложенных Мэй, также внесение ряда официальных лиц России в список Магницкого, заморозка активов и другие.

Читайте развитие сюжета: Совбез ООН обсудит «дело Скрипаля» 14 марта

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Отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Британии
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