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ЕС проведет двустороннюю встречу с Кубой в мае 2018 года

Политика

Федерика Могерини рассказала о стремлении Евросоюза развивать диалог с Кубой, подчеркнув несогласие ЕС с властями острова

ЕС проведет двустороннюю встречу с Кубой в мае 2018 года
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Дело в шляпе

Страсбург, Франция, 14 марта 2018, 15:51 — REGNUM  

В мае Евросоюз проведет первую двустороннюю встречу с Кубой после вступления в силу временного соглашения, сообщила Федерика Могерини в Европарламенте. Об этом пишет портал El Periodico Venezolano.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини 13 марта выступила перед пленарным заседанием Европейского парламента в Страсбурге.

По ее словам, на середину мая назначена первая встреча между Евросоюзом и Кубой с момента вступления в силу временного соглашения о Политическом диалоге и Сотрудничестве 1 ноября 2017 года. Встреча будет посвящена обсуждению деталей дипломатического соглашения между сторонами, а также вопросу прав человека.

«Первое совместное заседание Совета ЕС-Куба, которое мы планируем провести в середине мая, станет поводом для консолидации и расширения этой работы», — сказала Могерини.

Эта встреча станет также первой в серии отраслевых диалогов, которые затронут темы возобновляемых источников энергии, сельского хозяйства и культуры. Кубинскую сторону будет представлять Бруно Родригес из ведомства иностранных дел.

Федерика Могерини подчеркнула, что Евросоюз сохраняет разногласия с кубинскими властями, но необходимо поддерживать диалог, чтобы «изменить ситуацию на острове». По ее словам, ЕС поддерживает «постоянные контакты» с кубинским гражданским обществом.

В январе 2018 года Могерини посетила Кубу, где раскритиковала позицию администрации президента США Дональда Трампа, которая вновь испортила отношения с островным государством. При Бараке Обаме прекратилась блокада Кубы со стороны США, в 2015 году было открыто американское посольство в Гаване.

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Политическая жизнь Кубы
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