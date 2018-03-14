Асад: Сирия будет противостоять планам Запада против единства страны

Дамаск, , 15:44 — REGNUM Президент Сирии Башар Асад заявил 14 марта, что он будет противостоять «планам Запада», направленным против единства республики, сообщает британское агентство Reuters.

Такое заявление сирийского лидера было распространено посредством канала Telegram администрации главы арабской республики.

«Наша с терроризмом не прекратиться до тех пор, пока не останется ни одного террориста», — отметил он.

«Мы продолжим противостоять сценариям Запада, направленных против единства и суверенитета нашей страны», — добавил он.

Напомним, на территории Сирии действуют военные ряд стран, в том числе США и Турции. Так, Вашингтон развернул на территории арабской республики серию баз, например, поблизости от населенного пункта Эт-Танф.

В свою очередь, вооруженные силы Турции проводят операцию «Оливковая ветвь» на севере страны против курдских вооруженных формирований.