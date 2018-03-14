Луценко: Украина готовит «единую жалобу» против РФ

Киев, , 15:36 — REGNUM Власти Украины готовят единую жалобу против Российской Федерации в международные суды. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», сообщила представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко.

«Украина будет работать над консолидированной единой жалобой (…) против России», — заявила Луценко.

По ее словам, в жалобе будут перечислены все «преступления против украинских граждан не только на полуострове Крым, но и на востоке Украины».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав России после референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины. Голосование крымчан стало реакцией на госпереворот в Киеве в феврале 2014 г.

Новые власти Украины, развязавшие гражданскую войну в Донбассе, не признали итоги крымского референдума.

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