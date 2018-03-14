Среда, 14 Марта 2018 года
17:10:45 МСК

Луценко: Украина готовит «единую жалобу» против РФ

Политика

«Украина будет работать над консолидированной единой жалобой (…) против России»

Киев, 14 марта 2018, 15:36 — REGNUM  Власти Украины готовят единую жалобу против Российской Федерации в международные суды. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», сообщила представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко.

«Украина будет работать над консолидированной единой жалобой (…) против России», — заявила Луценко.

По ее словам, в жалобе будут перечислены все «преступления против украинских граждан не только на полуострове Крым, но и на востоке Украины».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав России после референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины. Голосование крымчан стало реакцией на госпереворот в Киеве в феврале 2014 г.

Новые власти Украины, развязавшие гражданскую войну в Донбассе, не признали итоги крымского референдума.

Читайте также: Законопроект «О прощении» — «подрывной для Киева»

А также: МИД Украины направил РФ ноту протеста по поводу выборов в Крыму

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Воссоединение Крыма с Россией

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить