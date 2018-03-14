Восточную Гуту через гуманитарный коридор покинули еще 49 человек

Дамаск, , 15:35 — REGNUM Группа мирных жителей из 49 человек покинула Восточную Гуту через гуманитарный коридор в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин, сообщил 14 марта журналистам начальник Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал Юрий Евтушенко.

«Была достигнута договоренность о выводе в среду из района ещё нескольких групп мирных жителей, к настоящему моменту вышли 49 человек, среди них есть больные и раненые», — сказал он.

Таким образом, была реализована шестнадцатая гуманитарная пауза в Восточной Гуте, которая началась в среду в 9:00 по местному времени.

В настоящее время силами ЦПВС решается вопрос о размещении выведенных из зоны боевых действий жителей и оказания им необходимой помощи.

Напомним, договоренность о выводе нескольких групп мирных жителей из Восточной Гуты была достигнута усилиями ЦПВС накануне. Сначала район покинула группа из 100 человек, затем их число увеличилось 148. Всего за время работы гуманитарного коридора из оккупированного террористами пригорода Дамаска было выведено более 350 человек.

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Добавим, ситуация в Восточной Гуте обострилась в конце февраля 2018 года.

24 февраля в Совете Безопасности ООН была принята резолюция 2401, обеспечивающая прекращение огня во время гуманитарных пауз.

Ежедневная гуманитарная пауза по поручению президента РФ Владимира Путина действует с 27 февраля, однако выйти из района мирным жителям не дают боевики — они обстреливают гуманитарные коридоры.

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