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Командование козельской дивизии РВСН отказалось от досрочного голосования

Политика

Воины-ракетчики, несущие боевое дежурство, будут голосовать на выборах президента РФ в одно время с гражданскими избирателями

Козельск, Калужская область, 14 марта 2018, 15:19 — REGNUM  На выборах президента РФ 18 марта 2018 года солдаты и офицеры дислоцированной в городе Козельске Калужской области гвардейской ракетной дивизии стратегического назначения будут голосовать одновременно с гражданскими избирателями. Об этом 14 марта сообщила корреспонденту ИА REGNUM секретарь областной Избирательной комиссии Ирина Алёхина.

По её словам, в 2018 году командование соединения отказалось от досрочного голосования, скорректировав время несение военнослужащими боевого дежурства.

«Выборы президента России будут проходить в калужском регионе 18 марта с 8 до 20.00 (мск)», — напомнила Алёхина.

Она также добавила, что четыре избирательных участка на территории Боровского района Калужской области, где расположены предприятия с круглосуточным режимом работы индустриального парка «Ворсино» 18 марта 2018 года откроются на два часа раньше, чем остальные избирательные участки региона, а именно в шесть часов утра. Закроются эти участки как и все остальные — в 20 часов вечера по московскому времени.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, на выборах президента РФ 2012 года на пяти избирательных участках в Козельском районе Калужской области военнослужащие ракетной дивизии, заступающие на боевое дежурство, голосовали досрочно.

Читайте ранее в этом сюжете: В калужском Козельске досрочно голосуют воины-ракетчики, заступающие на боевое дежурство

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Выборы президента России 18 марта 2018 года

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