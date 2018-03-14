Командование козельской дивизии РВСН отказалось от досрочного голосования

Козельск, Калужская область, , 15:19 — REGNUM На выборах президента РФ 18 марта 2018 года солдаты и офицеры дислоцированной в городе Козельске Калужской области гвардейской ракетной дивизии стратегического назначения будут голосовать одновременно с гражданскими избирателями. Об этом 14 марта сообщила корреспонденту ИА REGNUM секретарь областной Избирательной комиссии Ирина Алёхина.

По её словам, в 2018 году командование соединения отказалось от досрочного голосования, скорректировав время несение военнослужащими боевого дежурства.

«Выборы президента России будут проходить в калужском регионе 18 марта с 8 до 20.00 (мск)», — напомнила Алёхина.

Она также добавила, что четыре избирательных участка на территории Боровского района Калужской области, где расположены предприятия с круглосуточным режимом работы индустриального парка «Ворсино» 18 марта 2018 года откроются на два часа раньше, чем остальные избирательные участки региона, а именно в шесть часов утра. Закроются эти участки как и все остальные — в 20 часов вечера по московскому времени.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, на выборах президента РФ 2012 года на пяти избирательных участках в Козельском районе Калужской области военнослужащие ракетной дивизии, заступающие на боевое дежурство, голосовали досрочно.

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