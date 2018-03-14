Украинским спортсменам запретили участвовать в соревнованиях в России

Киев, , 15:20 — REGNUM Запрет на участие в любых соревнованиях на территории России введен на Украине указом министра спорта страны Игорем Ждановым, соответствующий документ он опубликовал 14 марта на своей странице в Facebook.

Ранее украинские спортсмены могли принимать участие в чемпионатах мира и Европы, этапах Кубков мира и других турнирах, которые организуют международные спортивные Федерации, которые являются часть международных соревнований.

«Настоящее требует от нас более решительных действий. Поэтому я подписал новый указ <…> о запрете украинским спортсменам принимать участие в любых соревнованиях, которые проходят на территории РФ», — пояснил министр.

В представленном документе сказано, что запрет распространяется на участие в стартах и проведении тренировочных сборов в России для всех участников национальных сборных Украины. Спортивным федерациям также рекомендуется воздержаться от участия в соревнования на российской территории.

Добавим, что в 2018 году в России состоится чемпионат мира по футболу (14 июня — 15 июля), этап Кубка мира по биатлону (22−25 марта), а также пройдут несколько международных соревнований.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что после принятия на Украине решения бойкотировать заключительный этап Кубка мира, в знак несогласия с принятым решением закрылся сайт Федерации биатлона Украины.

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