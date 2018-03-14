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Казахстан и Узбекистан обсуждают перспективы спасения Аральского моря

Политика

Проходит заседание межправительственной группы

Астана, 14 марта 2018, 15:19 — REGNUM  Казахстан и Узбекистан обсуждают перспективы двухстороннего сотрудничества в торгово-экономической, транспортной, сельскохозяйственной и других сферах, сообщает 14 марта «Казинформ».

В Астане проходит заседание межправительственной группы по вопросам двустороннего сотрудничества на уровне первых заместителей глав правительства.

Планируется, что по итогам заседания будет подписан план проведения года Узбекистана в Казахстане.

Ключевым вопросам, который будет обсуждаться на заседании межправительственной группы, станет спасение Аральского моря.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте создана совместная казахстано-узбекистанская рабочая группа по вопросу спасения Аральского моря, которая выявит наиболее эффективные методы борьбы с опустыниванием.

Астана намерена усилить свою координирующую роль в Средней Азии в борьбе за спасение Аральского моря.

Читайте ранее в этом сюжете: Узбекистан и Казахстан объединяют усилия для спасения Аральского моря

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