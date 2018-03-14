О кадровой политике Трампа: президенту нужны «ястребы»

Москва, , 15:16 — REGNUM Дональд Трамп столкнулся с мощным аппаратным сопротивлением, что вынудило его провести серьёзные кадровые перестановки, считает зампред комитета Совфеда РФ по науке, образованию и культуре Сергей Рыбаков. Об этом он заявил 14 марта в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

«Прошел год после выборов, и Дональд Трамп пересматривает свою команду, — констатировал сенатор. — Из тех, с кем он шёл на президентские выборы, не все пригодились в реальной деятельности. Кроме того, Трамп столкнулся с мощным аппаратным сопротивлением, и в этих условиях он пытается пополнить аппаратный корпус своими людьми. Измерять, насколько в связи с этим изменится градус в отношениях с РФ, не вполне корректно. Трамп большое значение придает человеческому контакту. Он приближает к себе людей, которые для него свои».

В свою очередь другой участник передачи, директор центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов отметил, что Майк Помпео, сменивший пост главы ЦРУ на портфель госсекретаря, человек примерно того же уровня, что и министр обороны США Джеймс Мэттис.

«Это люди, которые являются истинными ястребами, но при этом они готовы слушать, — пояснил Коновалов. — Кроме того, он, в отличие от Рекса Тиллерсона, полностью лоялен Дональду Трампу».

Также эксперт предположил, что президент США продолжит пополнять свою команду «ястребами».

Напомним, что, помимо увольнения Рекса Тиллерсона и назначения Майкла Помпео и Джинн Хаспэл главами госдепартамента и ЦРУ соответственно, на этой неделе Дональд Трамп также отправил в отставку своего личного помощника Джона Макэнти. Есть сведения, что причиной отставки стали обвинения Макэнти в серьёзных финансовых преступлениях. Ранее по разным причинам своих постов лишились глава пресс-службы Белого дома Хоуп Хикс, старший советник президента США по политическим и стратегическим вопросам Стив Бэннон, директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, глава администрации Белого дома Райнс Прибус, директор ФБР Джеймс Коми, советник по национальной безопасности Майкл Флинн и генеральный прокурор Салли Йейтс.

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