Россия ограничит продажу оружия Азербайджану, считает Косачёв

Ереван, , 15:00 — REGNUM Продажа российского оружия Азербайджану, была осуществлена в рамках договоренностей, достигнутых до апреля 2016 года (четырехдневные военные действия на линии соприкосновения ВС Нагорного Карабаха и Азербайджана — ИА REGNUM ). Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв на пресс-конференции в Ереване, отвечая на вопрос о том, что Россию возмущает факт продажи оружия Украине, между тем это не мешает ей продавать оружие на сумму 5 млрд долларов Азербайджану, при этом являясь стратегическим партнером Армении.

«Первое, что я хотел бы подчеркнуть, что в таких случаях речь идет о конфликтах, находящихся в горячей фазе, в частности, как в Украине, где стреляет оружие. К счастью, нагорно-йарабахский конфликт, в такой фазе не находится. Мы все понимаем, что ситуация взрывоопасная, и события апреля 2016 года, еще одно подтверждение этих трагичных событий. Россия выполняет те контракты, которые были заключены до апреля 2016 года, и мы обязаны это делать, в соответствии с положениями этих контрактов. Но, это ситуация, которая существовала до того момента, и по имеющейся у меня информации, она в дальнейшем не будет воспроизводиться в существующих масштабах. Безусловно, мы реагируем на ту ситуацию, которая случилась в апреле 2016 года. В этом нет никаких сомнений», — отметил Косачёв.

Он также подчеркнул, что Армения действительно является для России стратегическим партнером и союзником, и это позиция, поддерживаемая консенсусом российского общества и высшего руководства страны. Об этом Косачёв сказал, отвечая на вопрос о том, что, несмотря на наличие стратегического партнерства, в РФ ущемляются права армянских водителей, и не редки случаи депортации граждан Армении.

«Что касается отдельно не решенных вопросов, они совершенно не носят дискриминационный для Армении характер. Эти вопросы решаются по мере того, как им находятся соответствующие решения», — отметил Косачёв.