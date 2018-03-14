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Россия ограничит продажу оружия Азербайджану, считает Косачёв

Политика

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв разъяснил причину продажи российского вооружения Азербайджану

Россия ограничит продажу оружия Азербайджану, считает Косачёв
Иллюстрация:  parliament.am
Константин Косачев на пресс-конференции в Ереване

Ереван, 14 марта 2018, 15:00 — REGNUM  Продажа российского оружия Азербайджану, была осуществлена в рамках договоренностей, достигнутых до апреля 2016 года (четырехдневные военные действия на линии соприкосновения ВС Нагорного Карабаха и Азербайджана — ИА REGNUM ). Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв на пресс-конференции в Ереване, отвечая на вопрос о том, что Россию возмущает факт продажи оружия Украине, между тем это не мешает ей продавать оружие на сумму 5 млрд долларов Азербайджану, при этом являясь стратегическим партнером Армении.

«Первое, что я хотел бы подчеркнуть, что в таких случаях речь идет о конфликтах, находящихся в горячей фазе, в частности, как в Украине, где стреляет оружие. К счастью, нагорно-йарабахский конфликт, в такой фазе не находится. Мы все понимаем, что ситуация взрывоопасная, и события апреля 2016 года, еще одно подтверждение этих трагичных событий. Россия выполняет те контракты, которые были заключены до апреля 2016 года, и мы обязаны это делать, в соответствии с положениями этих контрактов. Но, это ситуация, которая существовала до того момента, и по имеющейся у меня информации, она в дальнейшем не будет воспроизводиться в существующих масштабах. Безусловно, мы реагируем на ту ситуацию, которая случилась в апреле 2016 года. В этом нет никаких сомнений», — отметил Косачёв.

Он также подчеркнул, что Армения действительно является для России стратегическим партнером и союзником, и это позиция, поддерживаемая консенсусом российского общества и высшего руководства страны. Об этом Косачёв сказал, отвечая на вопрос о том, что, несмотря на наличие стратегического партнерства, в РФ ущемляются права армянских водителей, и не редки случаи депортации граждан Армении.

«Что касается отдельно не решенных вопросов, они совершенно не носят дискриминационный для Армении характер. Эти вопросы решаются по мере того, как им находятся соответствующие решения», — отметил Косачёв.

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Армяно-российские отношения

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