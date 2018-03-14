Украина надеется на большее давление госдепа США на Россию

Киев, , 14:56 — REGNUM На Украине эксперты и политики обсуждают последствия отставки Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря США и назначение на эту должность действующего директора Центрального разведывательного управления Майка Помпео. Большая часть аналитиков прогнозирует усиление давления Вашингтона на Кремль.

В частности, депутат, член фракции «Самопомощь» Виктория Войцицкая отметила, что Помпео «жестко относится и оценивает позицию России относительно всего мира и Украины».

«От нового руководителя Госдепа, которого еще должен утвердить Сенат, будем ожидать продолжения отношений между США и Украиной, которые мы наблюдали в последние годы. Это политика поддержки, это финансовая поддержка, это поддержка в обучении наших военных, это вопрос предоставления оружия… Господин Помпео недавно был в Украине, как раз накануне задержания Рубана «, — сказала Войцицкая 14 марта в эфире «112 Украина».

По ее словам, назначение Помпео стало ответом Кремлю, который повышает напряженность в мире.

«Человек из системы — из ЦРУ перемещается на должность в госоргане — в Госдепартамент. Речь идет о качественном изменении. Тиллерсон был из частного сектора. Он руководил одной из крупнейших нефтяных компаний. Он был успешным менеджером именно в частном бизнесе. Но очень часто люди, которые занимают ключевые должности в госсекторе, пытаются перенести и культуру, и управление из бизнеса. К сожалению, эти подходы не всегда являются эффективными. Сейчас США нужен человек из системы, который знает, каким образом должны эффективно работать государственные институты. Он должен учитывать эскалацию угрозы со стороны России, она наращивается на всех фронтах — в Сирии, Британии, США и накануне президентских выборов», — сказала Войцицкая.

Кроме того, политолог Кирилл Куликов считает, что, несмотря на антироссийскую настроенность Помпео, пока нельзя прогнозировать, какую он будет вести политику в отношении России.

«Тиллерсона тоже называли не то что «ястребом», его называли «Рекс». Тирранозавр Рекс придет и всех съест. За последние два года внешняя политика США была не столь понятной. Рекс никого не съел… Во время президентской компании господин Помпео поддерживал конкурента Трампа — Митта Ромни. Это показывает зрелость американского политика, когда мелкие обидки уходят на второй план, а на первый план выходят профессиональные качества», — рассказал Куликов в эфире «112 Украина».

При этом политолог, директор Международного института демократий Сергей Таран прогнозирует усиление давления Вашингтона на Кремль.

«Назначение Помпео — еще один признак смещения внешней политики США в сторону твердой линии, в том числе и в отношении России. Если Тиллерсон до назначения секретарем Госдепа имел в биографии бизнес и орден от Путина, что по замыслу Трампа должно было помочь ему в умении договариваться с мировыми фриками, то Помпео имеет в биографии военную службу, крепкие республиканские корни и антироссийские обвинения в качестве руководителя ЦРУ. Не исключено, что теракт против Скрипаля стал последней каплей в понимании того, что опыта в бизнесе явно недостаточно для того, чтобы усмирять геополитических фриков», — написал Таран в Фейсбуке.

В то же время председатель общественной организации «Украина в НАТО», член Атлантического совета Украины Юрий Романюк считает, что назначение Помпео очень выгодно Украине. По его словам, Помпео и будущий глава ЦРУ Джина Хаспел — «изначально уже союзники Украины».

«Нам нет необходимости завоевывать их симпатии. У шефа ЦРУ априори не может быть никаких симпатий к России, так что мы изначально на одной стороне баррикад. Эти люди в теме, им не надо с первого дня входить в курс дела… Остается связка ЦРУ и Госдепа, которая также выгодна Украине», — сказал Романюк в интервью «Обозревателю».

Ранее, украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на источник проинформировало, что Майк Помпео посетил Украину 8 марта по приглашению председателя СБУ Василия Грицака. Во время визита он вместе с Грицаком посетил г. Краматорск (Донбасс). Именно в это время проходило задержание Рубана. Во время задержания Рубана при выезде из ДНР, у него в машине был изъят крупный арсенал оружия.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не считает, что отношения между Россией и США могут измениться в худшую сторону после прихода на пост госсекретаря Помпео.

Как сообщалось, 13 марта президент США Дональд Трамп объявил об увольнении Тиллерсона с поста госсекретаря. На его место назначат Помпео, занимающего должность директора ЦРУ. С 31 марта временно исполнять обязанности госсекретаря будет первый заместитель Тиллерсона Джон Салливан.