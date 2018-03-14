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Великобритания созывает заседание Совета Безопасности ООН по Скрипалю

Политика

В Лондоне и Брюсселе уверены в причастности Москвы

Великобритания созывает заседание Совета Безопасности ООН по Скрипалю
Иллюстрация: Freeweibo.com
Совбез ООН

Лондон, 14 марта 2018, 14:49 — REGNUM  Великобритания созывает заседание Совета Безопасности ООН, заявили 14 марта в МИД Соединенного Королевства, сообщает BBC.

По данным британских дипломатов, на нем будет представлена информация в рамках расследования отравления Сергея Скрипаля.

Напомним, бывшего сотрудника ГРУ России, обмененного в 2010 году на российских разведчиков, и его дочь Юлию нашли 4 марта с признаками отравления в городе Солсбери.

Целый ряд официальных лиц Запада, в том числе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и председатель Европейского совета Дональд Туск заявили о «высокой вероятности» причастности к его отравлению именно России.

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Отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Британии

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