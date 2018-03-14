У Мэй готов план «экономической войны» с РФ — Independent

Лондон, , 14:55 — REGNUM За отказом Москвы объясниться перед Лондоном в связи с отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля последует заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, в котором она изложит план «экономической войны» против России. Об этом сообщает британское сетевое издание The Independent.

На текущий момент правительство Соединенного Королевства уже подготовило базовые экономические меры, которые могут быть применены против Москвы, отмечает издание. Так, отдельным гражданам РФ грозит заморозка активов и запрет на получение виз.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта Тереза Мэй заявила, что ответственность за инцидент со Скрипалем и его дочерью, которых отравили сильным ядом, «с высокой вероятностью» несет Россия. Мэй потребовала от Москвы объяснений в течение суток.

В противном случае нападение на Скрипаля будет рассматриваться как «неправомерное использование силы» против Британии со стороны России, предупредила она.

Глава МИД России Сергей Лавров посоветовал Лондону сначала посоветоваться с экспертами и вспомнить международные договоренности о запрете химического оружия, а не выдвигать «сомнительные и невнятные ультиматумы». Позднее Лавров сообщил, что прогресса во взаимодействии с британскими властями по деу Скрипаля нет.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли без сознания возле торгового центра в городе Солсбери. Они находятся в больнице в критическом состоянии.

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