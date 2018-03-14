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Из-за бойкота турниров в России закрылся сайт федерации биатлона Украины

Политика

Украинский патриотизм перестал соответствовать своему определению

Киев, 14 марта 2018, 14:36 — REGNUM  После принятия на Украине решения бойкотировать заключительный этап Кубка мира, который пройдет в России, в знак несогласия с принятым решением закрылся сайт Федерации биатлона Украины (ФБУ).

В размещенном на сайте заявлении сказано, что украинский патриотизм перестал соответствовать своему определению.

«Патриоты теперь не те, кто мыслят и пытаются сделать что-то на благо государства, а те, кто громче всех кричат «Москаляку на сук». Именно последние находят поддержку у широких масс, а умные люди этим умело пользуются. Это путь в никуда», — говорится в сообщении.

Авторы сообщения пояснили, что текст сообщения не имеет отношения к Федерации биатлона, а послание создано администраторами сайта.

Напомним, о своем неучастии в соревнованиях в России ранее сообщил президент ФБУ Владимир Брынзак. По его словам, решение принято на государственном уровне и касается не только биатлонистов.

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Политическая жизнь Украины

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