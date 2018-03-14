Туск: за отравлением Скрипаля, «скорее всего», стояла Россия

Брюссель, , 14:28 — REGNUM Председатель Европейского совета Дональд Туск выразил 14 марта свою солидарность с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в связи «жестким нападением» в Солсбери, за которым, «скорее всего» стоит Москва.

Таким заявлением Туск выступил на своей странице в Twitter.

«Я выражаю мою полную солидарность с премьер-министром Терезой Мэй перед лицом жесткого нападения, за которым, скорее всего, стоит Москва», — отметил европейский чиновник.

«Я готов внести этот вопрос в повестку дня заседания Европейского совета», — добавил он.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери были обнаружены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия с признаками отравления. Впоследствии британские власти заявили, что «велика вероятность», что за отравлением стояла Россия. В связи с этим Лондон выдвинул Москве ультиматум и потребовал объяснений.

Срок ультиматума истекает 14 марта, вскоре Мэй должна сделать официальное заявление по делу Скрипаля.

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