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Рогозин отреагировал на заявления США о милитаризации космоса

Политика

Трамп заявил, что в новой национальной космической стратегии страны космос признан зоной боевых действий

Рогозин отреагировал на заявления США о милитаризации космоса
Ящик Пандоры

Москва, 14 марта 2018, 14:29 — REGNUM  Вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин полагает, что США своими заявлениями о боевых действиях в космосе «открывают ящик Пандоры». Об этом политик написал в своём Facebook.

Таким образом чиновник отреагировал на слова президента США Дональда Трампа, произнесённые им на базе морских пехотинцев «Сан-Диего» в Калифорнии. Выступая перед военными, глава США заявил, что в новой национальной космической стратегии страны космос признан зоной боевых действий так же, «как земля, воздух и море».

«Если это заявление означает размещение оружия в космосе, то США открывают ящик Пандоры», — подчеркнул вице-премьер правительства РФ.

Добавим, ранее в конгрессе при обсуждении бюджета военного ведомства США вопрос о создании космического рода войск уже поднимался, но тогда эта идея была отклонена.

Напомним, в декабре 2017 года глава стратегического командования армии США Джон Хайтен заявил, что Россия и Китай ведут разработку видов вооружений, который способны поражать цели в космосе.

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Тогда высокий чин Пентагона отметил, что это способно изменить баланс сил в мире, и призвал не допустить подобного развития событий.

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Американский военный космос

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