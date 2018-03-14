Экс-министр экономики Казахстана осужден на десять лет тюрьмы

Астана, , 14:24 — REGNUM Специализированный межрайонный суд Астаны приговорил бывшего министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева к десяти годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать руководящие должности на государственной службе, сообщает 14 марта интернет-журнал «Власть».

Приговором суда также конфискуется имущество Бишимбаева, приобретенное на средства, добытые незаконным путем.

Кроме этого, президенту Казахстана будет внесено представление о лишении бывшего министра государственных наград и ордена «Курмет».

Брат подсудимого Султан Нурлыбек, получивший в виде взятки для Бишимбаева $2 млн, приговорен к семи годам лишения свободы.

Напомним, казахстанские СМИ в феврале 2018 года сообщили, что государственный обвинитель запросил в отношении Бишимбаева 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Бывший министр национальной экономики был задержан 10 января 2017 года по подозрению в получении многочисленных взяток в группе лиц по предварительному сговору. По версии следствия, Бишимбаев организовал преступную схему при строительстве завода по производству и обработки листового стекла в Кызыл-Орде (Кызылорде).

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