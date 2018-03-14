В Ярославле лишь два штаба кандидатов в президенты согласились сотрудничать

Ярославль, , 14:20 — REGNUM Штабы Ксении Собчак и Григория Явлинского в Ярославле подписали соглашения о совместных действиях в день выборов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили руководители данных штабов.

Глава штаба Ксении Собчак Алина Львова предложила подписать соглашение всем оппозиционным силам.

«Заключая данный пакт, мы отказываемся от собственных амбиций, направленных исключительно на получение власти и использования ее в личных целях. Мы не просто критикуем действия своих политических оппонентов, мы предлагаем альтернативные пути решения, подкрепленные нашими экспертными заключениями», — говорится в проекте соглашения.

Подписанты обязуются не принижать честь и достоинство участников политического процесса и с уважением относимся к своим коллегам и их мнениям.

«Первым подписал соглашение штаб Явлинского. Представители Навального отказались, сославшись на то, что этот вопрос решается не на их уровне. С коммунистами ведем переговоры», — сказала корреспонденту ИА REGNUM Алина Львова.

«Мы договорились координировать действия наблюдателей на выборах. Сможем ли мы сотрудничать потом — неизвестно. Не уверен, что все действующие кандидаты в президенты, продолжат после 18 марта заниматься политой», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель ярославского отделения партии «Яблоко», доверенное лицо Григория Явлинского Олег Виноградов.

Представители парламентских партий, выдвинувшие своих кандидатов, соглашение подписать отказались.

«Мы не хотим подписывать соглашение с силой, которая появилась только на время выборов. Они нам предлагают не пропадать после выборов и сотрудничать, но мы-то останемся, а вот они?», — сказал корреспонденту ИА REGNUM первый секретарь ярославского отделения КПРФ Александр Воробьев.

«Мы не будем подписывать это соглашение. Прочитали его — оно ни о чем. За все хорошее и против всего плохого. Но мы и так, вступая в партию, обязуемся выступать за все хорошее. В этом соглашении нет никакой конкретики. Считаем, что это самопиар гражданки Львовой», — сказал корреспонденту ИА REGNUM доверенное лицо Владимира Жириновского в Ярославской области Алексей Ватлин.

В ярославском штабе Бориса Титова корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что еще изучают проект соглашения.

Читайте ранее в этом сюжете: Председатель Яроблизбиркома: пересчитывать голоса вручную нет смысла