Киргизия разрывает соглашение с «Huawei» по проекту «Умный город»

Бишкек, , 14:12 — REGNUM Компания «АКА Инвест», пожелавшая стать одним из инвесторов проекта «Умный город», отказалась от дальнейшего участия в нем. Об этом сегодня, 14 марта, сообщила «ResPublica» со ссылкой на информацию правительства Киргизии.

Китайские компании «Beijing China Veterans Lingxin Capital Management» и «Huawei» также затягивают сроки исполнения инвестиционного соглашения — они до сих пор так и не представили на рассмотрение киргизстанского кабмина технико-экономическое обоснование проекта.

В итоге власти Киргизии решили выйти из соглашения по «Умному городу», поскольку партнеры не выполнили свою часть обязательств по этому проекту, пишет пресс-служба правительства.

«Мы хотели использовать ресурсы и возможности инвесторов, но в связи с тем, что со-инвесторы затягивают реализацию проекта, а ситуация на дорогах и с обеспечением безопасности наших граждан остается сложной, мы решили реализовать этот проект своими силами», — подчеркивают в правительстве.

Теперь кабинет министров Киргизии намерен реализовать проект «Умный город» собственными силами при поддержке международных доноров и бизнес-сектора.

ИА REGNUM напоминает, что 11 января 2018 года правительство Киргизии заключило соглашение с китайской компанией «Huawei Technologies» о реализации проекта «Умный город». Соинвесторами выступают компания «Beijing China Veterns Lingxin Capital Management» и ОсОО «АКА Инвест».

В рамках этого проекта на улицах столицы Киргизии и города Ош должны были появиться системы фотофиксации правонарушений и видеонаблюдения, в общей сложности около 150 тысяч камер. Стоимость «Умного города» оценивалась в $60 млн (3,4 млрд рублей).

Отметим, что ранее правительство Киргизии уже пыталось реализовать аналогичный проект. «Безопасный город» предусматривал внедрение автоматизированной системы видеонаблюдения, включающей в себя 1 750 камер наружного наблюдения и оборудования для фиксации нарушений правил дорожного движения. Его реализации помешала череда скандалов, связанных с перераспределением денег, поступающих от в виде штрафов от нарушителей ПДД.