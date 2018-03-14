BBC могут объявить СМИ-иноагентом в РФ

Москва, , 14:08 — REGNUM Ситуация с отравлением Сергея Скрипаля не должна быть прецедентом для ограничения свободы слова и свободы распространения информации, и тем более поводом для угроз в адрес российских журналистов, работающих в Великобритании, случаи получения которых зафиксированы несколько дней назад, считает глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин («Справедливая Россия»).

Члены парламента Великобритании настаивают на закрытии российского телеканала RT в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

«Мы надеемся на то, что правительство Соединенного Королевства не пойдет на поводу у политиков, транслирующих истерию по отношению к российским СМИ и журналистам, выполняющим свой профессиональный долг, а также обеспечивающим доступ граждан Великобритании и наших соотечественников, проживающих там, к независимой альтернативной информации», — отметил Левин.

Вместе с тем он напомнил, что на сегодняшний день российское законодательство имеет ряд норм, позволяющих зеркально реагировать на недружественные действия со стороны правительств иностранных государств, ограничивающих деятельность российских средств массовой информации.

Так, принятый в ноябре 2017 года закон закрепил понятие иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента, и в соответствующий реестр Министерства юстиции РФ были внесены СМИ, такие как «Радио Свобода», «Голос Америки» и ряд других. Однако, подчеркнул глава профильного комитета Госдумы, эти меры были приняты исключительно как ответ на аналогичные действия в отношении американского представительства телеканала RT.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин не стал уточнять, будет ли ограничена работа BBC, и призвал дождаться решения Великобритании относительно RT.

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