Лавров: диалог с Лондоном по делу Скрипаля наладить не удаётся

Москва, , 14:18 — REGNUM Во взаимодействии с Лондоном по вопросам, связанным с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, «нет прогресса». Об этом заявил 14 марта глава МИД РФ Сергей Лавров.

Отвечая в ходе пресс-конференции на вопрос относительно того, имеют ли развитие переговоры с Великобританией по просьбе Москвы предоставить образец якобы обнаруженного отравляющего вещества, Сергей Лавров отметил безрезультатность этого запроса.

«Есть регресс, прогресса мы не наблюдаем», — отметил министр.

По его словам, Россия так и не получила официального запроса от властей Великобритании в связи с делом об отравлении экс-разведчика и его дочери. В то же время, добавил Лавров, Москва официально уведомила Лондон, что «будет готова ответить на запрос», если такой запрос будет сформулирован на основе обязательств Великобритании по Конвенции о запрещении химического оружия.

Данная Конвенция, подчеркнул глава МИД РФ, требует в такого рода ситуациях «направлять официальный запрос компетентным органам страны, о подозрении в отношении которой идет речь».

«Такого запроса направлено не было», — сказал глава российского МИД.

Отметим, ранее Сергей Лавров посоветовал властям Великобритании посоветоваться с экспертами и вспомнить нормы и правила международных договоров о запрете химического оружия прежде чем выдвигать «сомнительные и невнятные ультиматумы».

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Так глава МИД РФ отреагировал на требование британского премьер-министра Терезы Мэй предоставить объяснения в связи с отравлением в Солсбери экс-офицера ГРУ Сергей Скрипаля и его дочери Юлии.

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