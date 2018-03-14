Путин поздравил Меркель с переизбранием на пост канцлера Германии

Москва, , 13:59 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму политику Ангеле Меркель, которая была переизбрана на пост канцлера Германии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В телеграмме глава российского государства подчеркнул важность развития двустороннего российско-германского сотрудничества в различных сферах», — говорится в сообщении.

Кроме того, Путин также пожелал «здоровья, успехов и благополучия» Меркель и членам нового правительства Германии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 марта депутаты бундестага в четвёртый раз подряд избрали Ангелу Меркель канцлером Германии. За лидера Христианско-демократического союза Германии проголосовали 364 депутата.

Читайте также: Ангела Меркель в четвертый раз избрана канцлером ФРГ

А также: Избрание Меркель «обнажило политический кризис»