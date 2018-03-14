Один из разработчиков «Новичка»: только Россия могла отравить Скрипаля

Принстон, США, , 13:54 — REGNUM Только правительство России могло стоять за отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, заявил Вил Мирзаянов, один из разработчиков яда «Новичок», который, по данным британских властей, применялся против Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает 14 марта британское агентство Reuters.

По словам 83-летнего Мирзаянова, он нисколько не сомневается в том, что ответственность лежит на президенте России Владимире Путине. К такому выводу он пришел с учетом того, что Россия жестко контролирует запасы «Новичка», а также ввиду сложности изготовления яда, из-за которой негосударственная структура едва ли могла бы его произвести.

«То, что Кремль, как и все преступники, все отрицает, ничего не значит», — заявил он в интервью из своего дома в Принстоне, штат Нью-Джерси.

Напомним, предположительное отравление ядом «Новичок» Скрипаля и его дочери Юлии произошло 4 марта в городе Солсбери. О «большой вероятности» причастности к отравлению России ранее заявила Тереза Мэй, глава британского правительства. Ее также поддержал — вопреки позиции своего ведомства — бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Необходимо отметить, что нервно-паралитический газ «Новичок» никогде не производился на территории Российской Федерации. Производился же он, по словам химика Игоря Никулина в городе Нукус Узбекской ССР. В 1991 году разработчики яда, в том числе и Мирзаянов, получили за него Государственную премию. Впоследствии сам Мирзаянов сбежал в США вместе со своим изобретением.

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