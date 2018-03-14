Наблюдать за выборами президента РФ будут более 300 иностранных политиков

Москва, , 13:47 — REGNUM Более 300 авторитетных иностранных политиков и общественных деятелей приняли приглашение принять участие в наблюдении за выборами президента РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 марта, об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Среди них известные депутаты и сенаторы национальных парламентов, в частности, (экс-председатель ПАСЕ, член сената Испании) Педро Аграмунт, (депутат парламента Испании) Джорди Шукла, (почетный член парламента Франции, сопредседатель «Франко-российского диалога) Тьерри Мариани и другие, отметил глава комитета Госдумы.

«Ожидаем также, что приедут и депутаты Европарламента, министры, мэры городов. Будет мощное представительство индивидуальных наблюдателей на выборах президента РФ, и комитет Госдумы по международным делам провел здесь большую работу», — заявил Слуцкий.

Госдума ранее направляла приглашение принять участие в выборах президента РФ 318 иностранным наблюдателям из 78 стран Европы, Азии, Африки, Австралии и Южной Америки. Среди них — 24 депутата Европарламента, 133 сенатора и депутата национальных парламентов, которые одновременно являются и членами международных организаций, в том числе ПАСЕ, 8 мэров и министров, 126 глав информационно-аналитических центров и общественно-политических деятелей, а также 21 экс-парламентарий. Около 15 приглашенных отказались по различным собственным причинам приехать в Россию, рассказал Слуцкий.

«Мы надеемся на объективные выводы и оценки», — подчеркнул он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. На этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»). Именно в таком алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.

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