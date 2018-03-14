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Посольство РФ в Лондоне запросит консульский доступ к дочери Скрипаля

Политика

13 марта 2018 г. премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально потребовала от РФ предоставить объяснения в связи с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери

Лондон, 14 марта 2018, 13:43 — REGNUM  Посольство России в Лондоне в ближайшее время обратится к властям Великобритании с запросом о предоставлении консульского доступа к гражданке РФ Юлии Скрипаль, дочери экс-сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в дипломатическом ведомстве.

«Сегодня (14 марта) посольство в Лондоне запросит доступ к дочери Скрипаля, она является гражданкой России», — отметил источник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 марта 2018 г. премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально потребовала от РФ предоставить объяснения в связи с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Согласно ее заявлениям, отравление граждан было произведено при помощи боевого нервно-паралитического агента под названием «Новичок».

Официальный Лондон обвиняет в этом спецслужбы РФ, но не представляет никаких доказательств этих подозрений.

14 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил сотрудникам СМИ, что Москва не приемлет «абсолютно голословных и не подкреплённых какими-либо доказательствами обвинений в свой адрес и не приемлет также языка ультиматума».

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Отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Британии
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