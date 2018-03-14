Чем займётся Путин в день после выборов президента РФ?

Москва, , 13:33 — REGNUM Первый день рабочей недели после дня голосования 18 марта, в который граждане РФ определятся с кандидатурой на пост главы государства, у президента РФ Владимира путина пройдёт в обычном режиме. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да, у президента есть рабочие планы на 19 марта, я их пока не буду анонсировать»,— сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Официальный представитель Кремля добавил, что «это будет обычный рабочий день».

Читайте также: Владимир Путин выдвинут в президенты инициативной группой избирателей

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта в России пройдёт выборы президента. Бороться за высокий пост будут восемь претендентов. В избирательном бюллетене они расположатся в алфавитном порядке следующим образом: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (он примет участие в выборах в качестве самовыдвиженца), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»).

Напомним, сегодня, 14 марта, президент России Владимир Путин совершит рабочую поездку в ряд регионов Южного федерального округа. Планируется, что российский лидер посетит Крым и Севастополь. В ходе поездки глава государства также осмотрит строящийся Крымский мост и новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта «Симферополь».

Читайте также: Владимир Путин прибыл в Дагестан и провел ряд встреч

Накануне, 13 марта, президент РФ совершил рабочую поездку в Дагестан.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кремле анонсировали рабочую поездку Путина в Крым и Севастополь