Песков: Москва ответит на любые ущемления российских СМИ в Британии

Москва, , 13:47 — REGNUM Любые незаконные действия в отношении российских средств массовой информации в Великобритании не останутся без реакции Кремля, сообщил 14 марта журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, если СМИ из России столкнуться с ущемлениями со стороны официального Лондона, то вслед за этим последуют ответные шаги, причем такие, которые «будут наилучшим образом соответствовать интересам Российской Федерации».

Таким образом, Песков поддержал заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая сообщила, что в случае закрытия подразделения телеканала RT в Лондоне в России не смогут работать британские СМИ.

«Сразу вам могу сказать — ни одно британское средство массовой информации в нашей стране работать не будет, если они закроют RT», — пояснила Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-1».

Какие именно меры может применить Кремль, на текущий момент неизвестно.

Читайте также: Захарова: Британские СМИ выдворят из России, если Лондон закроет RT