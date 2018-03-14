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Эрдоган: город Африн может быть взят уже к вечеру сегодняшнего дня

Политика

Ранее город был окружен

Анкара, 14 марта 2018, 13:25 — REGNUM  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 14 марта, что турецкие войска совместно с представителями так называемой сирийской оппозиции захватят город Африн к вечеру среды, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением глава государства выступил в Анкаре на встрече с местными властями. По его словам, из города идет эвакуация мирных жителей посредством специального коридора.

Напомним, заявление Эрдогана сделано на фоне сообщений турецкой армии о полном окружении города Африн — административного центра одноименного анклава на севере Сирии.

Целью вооруженных сил Турции, которым присоединились члены сирийской оппозиции, являются курдские вооруженные формирования «Отряды народной самообороны» (YPG). Анкара обвиняет YPG и их политическое крыло партию «Демократический союз» (PYD) в сотрудничестве с Рабочей партией Курдистана, чьи члены регулярно совершают нападения на военнослужащих и сотрудников полиции в Турции.

Заявление турецкого лидера также сделано на фоне информации, согласно которой авиация Турции нанесла удар по силам, верным официальному Дамаску, в Африне, в результате чего погибло пять человек.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: Авиация Турции нанесла удары по позициям верных Дамаску сил в Африне

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Война в Сирии

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