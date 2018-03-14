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СМИ узнали о предоставлении охраны политэмигрантам в Великобритании

Политика

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были госпитализированы в Солсбери 4 марта

Лондон, 14 марта 2018, 13:21 — REGNUM  Власти Великобритании предоставили охрану некоторым политэмигрантам из Российской Федерации, получившим убежище на территории страны. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

«После отравления в Солсбери под окном моего дома постоянно дежурит полицейская машина», — сообщил изданию один из политэмигрантов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были госпитализированы 4 марта в Солсбери в тяжелом состоянии. Анализы показали, что они отравлены нервно-паралитическим веществом.

13 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй дала российским властям 24 часа на «объяснения», пригрозив «более серьезными ответными мерами». Позже Кремль ответил решительным протестом на ультиматум Лондона.

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Отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Британии
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