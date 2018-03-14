Русский язык должен быть на Украине вторым государственным – сенатор

Москва, , 14:12 — REGNUM На Украине идёт перестройка целой нации, которую хотят заставить по-другому мыслить и говорить, считает украинский журналист Максим Равреба. Об этом он заявил 14 марта в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя подготовленный партией «Народный фронт» законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который на днях намерены рассмотреть депутаты Верховной рады.

«На украинском политическом Олимпе, если его можно так назвать, есть разные клоуны, и у каждого свои роли, — заявил Равреба. — «Народный фронт» — это партия войны. Их человек — Арсен Аваков — сидит в МВД, несмотря на то, что является военным преступником. Он всё равно сидит в своём кресле и изображает, что говорит по-украински. Идёт перестройка целой нации. Я недавно посмотрел тесты по истории для школьников — там нет истории, а сплошная политика. От них требуют говорить по-украински, хотя мыслить все равно будут по-русски. Такое двоемыслие породит очень странную ситуацию».

Его поддержал генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов, который заявил, что украинский язык в данном ситуации «просто обёртка», в которую будут «заворачивать Бандеру и фашизм».

«Ассоциация будет точная», — заверил Мамонтов.

«Что такое Херсон, Одесса и Харьков? — поинтересовался, в свою очередь, зампред комитета Совфеда РФ по науке, образованию и культуре Сергей Рыбаков. — Это русские области, и там живут русские люди. В их отношении используется механизм принуждения. Людей заставляют говорить по-другому. Украина — это многонациональная страна, и русские там — не национальное меньшинство. Это масса, которую трудно посчитать. По всем нормам русский язык должен быть там вторым государственным. Но никто украинцев не спрашивает. Из Вашингтона поступила задача сделать из Украины анти-Россию. На пустом месте создаётся мифология, будто есть единый украинский народ».

Напомним, что поводом для разговора на эту тему стала новость о том, что депутаты Верховной рады в ближайшее время готовы рассмотреть законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», подготовленный партией «Народный фронт».

Если законопроект примут и он вступит в силу, то за всеми гражданами Украины закрепляется обязанность использовать украинский язык во всех сферах общественной жизни. Тех, кто пренебрежёт нормами этого документа, ждёт наказание. Например, три года лишения свободы. Сообщается, что украинский язык будет единственным и обязательным для сферы образования, хотя вузам разрешат использовать «языки Евросоюза», среди которых, понятное дело, нет русского языка.

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