Австрия пересмотрит свою мягкую политику в отношении беженцев

Вена, , 13:23 — REGNUM Власти Австрии пересмотрят свою политику в отношении предоставления убежища для мигрантов, заявил министр внутренних дел страны Херберт Кикль. Об этом сообщает Zeit Online.

Выступая перед прессой 13 марта по поводу серии нападений со стороны мигрантов в Вене, Кикль сказал, что Австрия намерена воспользоваться своим председательством в ЕС во второй половине года, чтобы найти союзников в этом вопросе.

«Нам нужны смелые подходы», — заявил политик. По его мнению, действующие правила в сфере миграционной политики больше не соответствуют требованиям глобального мира.

О конкретных планах правительства министр умолчал. Канцлер Австрии Себастьян Курц считает необходимым увеличение срока запрета на возврат в Европу для спасенных в Средиземном море беженцев. По его мнению, их следует направлять в безопасные районы в страны их происхождения. Кикль намерен форсировать процесс депортации.

За прошедшую неделю в Вене произошло три нападения. Вечером 7 марта 23-летний афганец нанес опасные для жизни ножевые ранения семье из трех человек, а затем своему знакомому. Свой поступок он объяснил «злостью на жизненные обстоятельства». Канцлер Австрии назвал в качестве причины произошедшего ошибки в миграционной политике.

В ночь на 12 марта австрийский гражданин египетского происхождения, фанатичный мусульманин совершил нападение с ножом на солдата, охранявшего резиденцию посла Ирана. Нападавший был застрелен в ходе схватки. Руководитель службы общественной безопасности Михаэла Кардайс заявила, что речь идет о политическом исламе.

Утром 13 марта афганец напал на сидящего в машине полицейского возле здания, в котором временно размещается парламент. Он был задержан полицией.

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