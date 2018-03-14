Украина надеется на благосклонность нового главы госдепа США

Киев, , 13:08 — REGNUM На Украине эксперты активно обсуждают последствия и причины отставки Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря США ианонсированное назначение на пост госсекретаря действующего директора центрального разведывательного управления Майка Помпео.

В частности, экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко считает, что главной причиной отставки Тиллерсона стали его разногласия с Трампом в вопросах внешней политики по Северной Корее и Ирану.

«Официально разногласия были по иранскому досье, поскольку Тиллерсон не поддерживал разрыв соглашения, которое было подписано благодаря многолетней работе при сотрудничестве с европейцами, чтобы ограничить ядерную программу Ирана. Второе — это несогласованность относительно инициативы Трампа провести переговоры лично с лидером Северной Кореи. Но я думаю, что были и другие разногласия — по стилю», — сказал Грищенко 14 марта в эфире канала «112 Украина».

«Трамп — президент мегацентричный… В США один политический лидер имеет полномочия определять внутреннюю и внешнюю политику, в исполнительной власти — это президент. Если у тебя нет с ним связи, если у тебя нет с ним понимания, ты всегда будешь ограничен в сфере, за которую ты отвечаешь», — добавил Грищенко.

По его словам, Помпео хорошо знает проблему коррупции на Украине.

«Исходя из опыта Помпео — человека, который имеет серьезный политический опыт и информацию, которую он накопил, находясь на должности руководителя ЦРУ, и тот факт, что он всегда критически относился к России, думаю, у него будет мотивация, чтобы более тщательно изучить проблематику Украины… Он хорошо осведомлен относительно персоналий Украины, их коррупционных проблем», — считает Грищенко.

При этом международный обозреватель Иван Яковина считает, что у Тиллерсона были разногласия с семьей Трампа.

«Трамп уволил Тиллерсона по целому ряду причин. Первое — это разногласия по поводу Северной Кореи, Ирана, по поводу отношений с Россией. Второе — у Тиллерсона были очень плохие отношения с семьей Дональда Трампа, в частности с Иванкой Трамп и её мужем, зятем Трампа Джаредом Кушнером. Это сейчас самые влиятельные люди в Белом доме. Они старались выбросить оттуда Тиллерсона и, видно, преуспели. Тиллерсон никогда не входил в ближний круг Трампа. Тиллерсон был аутсайдером, технократом, нанятым Трампом для осуществления деятельности, для работы на посту госсекретаря. Он был нанятым специалистом, а не членом внутренней команды Трампа. Эти три фактора сработали на увольнение Тиллерсона», — пояснил Яковина.

«Майкл Помпео — человек, который не является профессионалом ни в какой области. Зато он отчаянно поддерживает Дональда Трампа по всем направлениям его политики. Считается, что Помпео один из ближайших его соратников в Вашингтоне», — добавил Яковина.

По его словам, Помпео будет вести в отношении Украины ту политику, «на которую укажет ему Трамп».

«Без Трампа он никто. Трамп будет просто им командовать. У Трампа, видимо, не очень хорошее отношение к Украине. Подобного стоит ожидать и от Помпео в ближайшее время», — прогнозирует эксперт.

Кроме того, политолог Константин Бондаренко отметил, что на днях глава ЦРУ Помпео посещал Украину.

«Почему-то не нашел ни одного поста о том, что Помпео — проукраинский политик … Хотя ведь можно было подать его визит в Киев как поездку на смотрины к Порошенко. Петр Алексеевич, мол, одобрил выбор Трампа», — пишет Бондаренко в Фейсбуке.

«Перестановки в кабинете Трампа … Американская политика станет более наступательной», — пишет в ФБ политолог Владимир Цибулько, комментируя увольнение Тиллерсона.

Ранее украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на источник проинформировало, что Майк Помпео посетил Украину 8 марта по приглашению председателя СБУ Василия Грицака. Во время визита он вместе с Грицаком посетил г. Краматорск (Донбасс). Именно в это время проходило задержание руководителя Центра освобождения пленных офицерский корпус Владимира Рубана. Во время задержания Рубана при выезде из ДНР у него в машине был изъят крупный арсенал оружия.

Как сообщалось, официальная отставка Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря США состоится 31 марта 2018 года. По данным пресс-службы госдепа США, Тиллерсон отметил, что во вторник обсуждал свою отставку с президентом Трампом. При этом Тиллерсон призвал высокопоставленных сотрудников госдепартамента оставаться на своих постах, обеспечив бесперебойное руководство ведомством.

«Самое важное — обеспечить плавный и упорядоченный переход, в то время как страна по-прежнему должна проводить серьезную политику, а национальная безопасность сталкивается с угрозами», — сказал Тиллерсон.

Тиллерсон также подчеркнул необходимость укреплять отношения с долгосрочными союзниками США и противостоять действиям нынешнего руководства России.

Напомним, 13 марта Трамп заявил об отставке Тиллерсона и предложил на его место кандидатуру действующего директора ЦРУ Майка Помпео. Главой ЦРУ может стать его заместитель Джина Хаспел — первая женщина на этом посту.