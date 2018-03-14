В МИД Японии сожалеют об отставке «честного и надежного» Тиллерсона

Токио, , 13:06 — REGNUM Глава МИД Японии Таро Коно выразил 14 марта личное сожаление в связи с отставкой своего американского коллеги Рекса Тиллерсона, сообщает британское агентство Reuters.

«Он [Тиллерсон] был четным и надежным коллегой, и я думал, мы будем разбираться с северокорейским вопросом совместно», — отметил японский дипломат.

«Однако лично я нахожу сложившуюся ситуацию печальной», — добавил он, подчеркнув, что ожидает встречи с преемником Тиллерсона, с которым он мог бы обменяться мнениями по вопросу КНДР и другим темам.

В свою очередь, официальный представитель МИД Китая Лю Канг отметил, что Пекин надеется, что кадровые перестановки не окажут воздействие на развитие отношений и важные области сотрудничества.

«Мы, без сомнения, надеемся на сохранение позитивной динамики на Корейском полуострове, в том числе политической воли для переговоров между США и Северной Кореей», — подчеркнул он во время пресс-конференции.

Напомним, бывший глава Государственного департамента США Рекс Тиллерсон был отправлен в отставку 13 марта. Его на посту госсекретаря заменит бывший директор ЦРУ Майкл Помпео.