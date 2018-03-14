Бундестаг определился с кандидатурой канцлера

Берлин, , 12:51 — REGNUM Депутаты бундестага в четвёртый раз подряд избрали Ангелу Меркель канцлером Германии. Об этом сообщает 14 марта газета Welt.

Отмечается, что политик, лидер Христианско-демократического союза Германии была избрана 364 голосами против 315.

«Ангела Меркель, получив необходимое большинство голосов, избрана канцлером», — заявил глава бундестага Вольфганг Шойбле после подсчёта голосов.

Сообщается также, что для избрания Меркель требовалось получить 355 голосов немецких парламентариев. Следует отметить, что кандидатуру Меркель на пост канцлера выдвинул президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер. Результат завершившегося тайного голосования депутаты встретили овацией.

Напомним, количество голосов коалиции немецких партий ХДС, ХСС и СДПГ составляет 399 человек из 709 мест в бундестаге, поэтому переизбрание Меркель на пост канцлера было предсказуемо. Однако 35 участников коалиции отдали голос против ее лидера.

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Добавим, выборы канцлера Германии прошли спустя 171 день после выборов в бундестаг в сентябре 2017 года. В истории Германии этот период был самым продолжительным, когда страна оставалась без сформированного правительства.

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