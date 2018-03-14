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Избрание Меркель «обнажило политический кризис»

Политика

Ангела Меркель в четвертый раз избрана канцлером Германии

Москва, 14 марта 2018, 12:41 — REGNUM  Избрание Ангелы Меркель канцлером после формирования блока ХДС/ХСС с партнерами из Социал-демократической партии для коалиционного правительства стало самым долгим в истории современной Германии и обнажило глубочайший политический кризис. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 марта, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Бундестаг в четвертый раз подряд избрал Ангелу Меркель канцлером Германии. Большинство депутатов поддерживало ее, поэтому голосование было техническим.

«Надеюсь, у Ангелы Меркель хватит опыта и мудрости для того, чтобы не отягощать нынешний болезненный период для немецких политических элит новыми проамериканскими решениями, идущими вразрез с интересами народа Германии», — отметил Железняк.

Недовольства к руководству Германии и правящему блоку у избирателей накопилось достаточно для того, чтобы они изменили традиционный расклад голосов на выборах и оказали существенную поддержку силам, выступающим за разворот от невнятных и противоречивых евроатлантических и общеевропейских интересов к решению внутренних проблем, с которыми страна столкнулась, в том числе из-за провальной миграционной политики, рассуждает он.

Читайте ранее в этом сюжете: Ангела Меркель в четвертый раз избрана канцлером ФРГ

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Политическая жизнь Германии
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