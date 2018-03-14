«Костромская область выполнила указы президента по всем статьям»

Кострома, , 12:28 — REGNUM Строительство перинатальных центров в Костромской области в «абсолютном приоритете», сообщает заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец. Вице-премьер посетила регион в рамках рабочей поездки.

Ольга Голодец отметила, что в городе Шарье, «для повышения доступности медицинской помощи жителям муниципалитетов региона», также необходимо крупное медучреждение. По ее словам, для создания такого проекта Костромской области будет оказана господдержка.

Также планируется включить регион в федеральную программу развития онкологической службы. Таким образом местные власти надеются ввести в эксплуатацию недостроенный корпус онкодиспансера, который начали строить еще в начале 2000-х годов.

Помимо сферы здравоохранения Ольга Городец обсудила с губернатором области: развитие музейных объектов, создание современных рабочих мест, развитие сосудистых центров и строительство новой школы.

Отметим, что Костромская область уже получила финансовую поддержку для строительства новых школ.

«Для того, чтобы справиться с программой строительства современных школ в Костромской области, регион уже в этом году получил поддержку из резервного фонда сверх той программы, которая у нас утверждена», — отметила Ольга Голодец.

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