В Калуге пытаются предугадать явку избирателей на выборы президента

Калуга, , 12:27 — REGNUM В Калужской области пытаются угадать уровень явки на выборы президента России 18 марта 2018 года. За неимением официального областного прогноза, журналисты решили составить собственный. Так, сетевое издание «Калужские новости» провело опрос читателей на тему: «Пойдете ли вы на выборы президента 18 марта?»

Выяснилось, что большинство участников опроса пойдут на выборы. Такой вариант ответа выбрали 60% проголосовавших. При этом 33% респондентов уверены, что их голос важен, а 27% не думают, что их голос что-то решит. Между тем, 29% проголосовавших ответили, что не пойдут на выборы. И 10% участников голосования пока не определились.

Напомним, по данным облизбиркома на выборы президента РФ в 2012 году на избирательные участки для голосования в регионе пришло 63.53% избирателей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калуге на выборах президента России18 марта 2018 года планируют отдельно поощрять первых голосующих, а также самых пожилых избирателей и самые дружные семьи.

Всего на территории Калуги образовано 156 избирательных участков, три из которых расположены в местах временного пребывания граждан: в областной больнице в Анненках, в следственном изоляторе на улице Николо-Козинской и в Народном доме — для голосования лиц без регистрации по месту жительства. На 84 избирательных участках во время выборов будут использоваться технические средства подсчёта голосов — комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). В день выборов, в Калуге также будут работать три резервных передвижных избирательных участка на базе автобуса. Их оборудуют урнами для избирательных бюллетеней и кабинками для голосования.

По состоянию на 1 января 2018 года в Калуге было зарегистрировано 290 274 человек, обладающих правом голоса. Из них 3458 молодых избирателей, которые впервые примут участие в выборах.

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