СМИ: Авиация Турции нанесла удары по позициям верных Дамаску сил в Африне

Дамаск, , 12:22 — REGNUM Авиация Турции нанесла 14 марта удары по позициям сил, выступающих на стороне официального Дамаска, на северо-западе Сирии, заявил один из командующих проправительственных сил, сообщает британское агентство Reuters.

По его словам, в результате трех авиаударов, нанесенных по блокпосту на дороге, ведущей в Африн, погибли пятеро человек. Он также добавил, что ранения получили два бойца курдских вооруженных формирований.

Напомним, целью очередной операции Турции на территории Сирии — начатой 20 января «Оливковой ветви» — является предотвращение формирования государственных образований курдов у своих границ.

Целью наступающих турецких войск являются курдские «Отряды народной самообороны» (YPG), которые в Анкаре называют частью Рабочей партией Курдистана.

Ранее в армии страны заявили о завершении окружения города Африн — центра одноименного анклава, находящегося под контролем курдов.