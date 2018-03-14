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Киевский суд обязал НАБУ расследовать дело о миллиардных хищениях Турчинова

Политика

«НАБУ попыталось «потерять» дело о хищении и выводе в офшоры почти миллиарда долларов Турчиновым»

Киев, 14 марта 2018, 12:26 — REGNUM  Суд в Киеве обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возобновить расследование уголовного дела в отношении секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Турчинова о хищении почти $1 млрд, сообщил бывший заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин на своей странице в Facebook.

По его словам, сначала генпрокуратура Украины и СБУ «в сговоре» с судьей киевского Печерского суда «потеряли» уголовное дело о государственной измене президента страны Петра Порошенко, после чего Кузьмину «пришлось помочь им его восстановить».

«Теперь НАБУ попыталось «потерять» дело о хищении и выводе в офшоры почти миллиарда долларов Турчиновым», — написал Кузьмин, прикрепив фотографии решения суда.

Экс-зампрокурора заявил, что Турчинов вывел средства из «Родовид-банка», при этом сам секретарь СНБО «потребовал от СМИ не распространять эту информацию, традиционно обвинив в работе на Кремль».

«Пришлось отреагировать и на это. Суд обязал зарегистрировать еще одно уголовное производство против Турчинова, уже за незаконное вмешательство в профессиональную деятельность журналистов», — добавил он.

Напомним, ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что публичный конфликт между НАБУ и Генеральной прокуратурой осложняет работу правоохранительных органов в стране.

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