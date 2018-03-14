Каир, , 12:25 — REGNUM Великобритания пригрозила Египту последствиями, в случае если с бывшим президентом Египта Мохаммедом Мурси что-нибудь случится, сообщает 14 марта Anadolu.

Данную точку зрения озвучил британский парламентарий, член Консервативной партии Криспин Блант.

По его мнению Мурси не является обычным заключенным, так как прежде возглавлял государство.

Данное высказывание было сделано в связи с тем фактом, что стремление официальной делегации Соединенного Королевства посетить Мурси в египетской тюрьме не получила отклика от посольства страны в Лондоне.

«Он не является обычным заключенным. Он бывший глава государства, избранный народом. Это означает, что если с ним что-нибудь случится, то это повлечет за собой последствия», — добавил британский парламентарий.

Напомним, бывший президент Египта Мохаммед Мурси принадлежал к группировке «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая была отстранена от власти благодаря усилиям военных.

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